Путин назвал инструментом конкуренции санкции против членов ЕАЭС

Санкции против некоторых членов Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) используются как инструмент конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства назвал эти ограничения нелегитимными и отметил развитие экономических интеграций стран-участников союза и возобновление экономического роста.

«Таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства-члены ЕврАзЭС подвергаются - мы знаем об этом и говорили об этом - нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем», - заявил президент.

По словам Путина, такие ограничения должны способствовать более тесному взаимодействию стран-участников сообщества и совместного развития многих отраслей.

В конце прошлого года, по словам Путина, было утверждено формированию единого энергетического рынка для стран сообщества. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано к 2025 году.