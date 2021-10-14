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Путин назвал инструментом конкуренции санкции против членов ЕАЭС

Алексей Курильченко
14:53 14.10.2021
Президент призвал страны сообщества объединиться на фоне ограничений со стороны «некоторых стран».
Путин назвал инструментом конкуренции санкции против членов ЕАЭС
© Фото: ТРК "Звезда"
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Санкции против некоторых членов Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) используются как инструмент конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства назвал эти ограничения нелегитимными и отметил развитие экономических интеграций стран-участников союза и возобновление экономического роста.

«Таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства-члены ЕврАзЭС подвергаются - мы знаем об этом и говорили об этом - нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем», - заявил президент.

По словам Путина, такие ограничения должны способствовать более тесному взаимодействию стран-участников сообщества и совместного развития многих отраслей.

В конце прошлого года, по словам Путина, было утверждено формированию единого энергетического рынка для стран сообщества. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано к 2025 году.

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