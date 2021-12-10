Гаврилов назвал провокации Киева способом отодвинуть решение сложных вопросов

Провокационная военная деятельность украинских сил является способом отвлечь внимание от решения сложных вопросов. Об этом заявил глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на переговорах в Вене. Он также отметил, что действия военных кораблей Украины в области Керченского пролива снижают его пропускную способность.

«Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола и прекратить перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. За этими провокационными действиями, очевидно, стоит задача отодвинуть на дальний план решение действительно сложных вопросов, стоящих перед руководством страны», - цитирует слова Гаврилова РИА Новости.

Корабль «Донбасс» ВМС Украины приблизился к российским территориальным водам в Керченском проливе 9 декабря. Заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было, а требование по смене курса экипаж игнорировал. Учитывая направление движения и скорость хода, наши пограничные службы расценили действия экипажа как небезопасные для мореплавания.