Сатановский объяснил, почему США не станут воевать за Украину

Заводить третью мировую войну из-за Украины, Польши или Европы никто не будет. Эти вещи ясны всем, кроме украинского лидера Владимира Зеленского. Таким мнением поделился со «Звездой» президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«Эти вещи ясны всем, кроме Зеленского. Он не очень понимает, в каком мире живет, и поэтому он пытается спровоцировать российско-американское столкновение исходя из того, что ему хочется остаться у власти. Но вряд ли это разумно с точки зрения американских военных, которые понимают, что такое военное столкновение Соединенных Штатов с Россией», - сказал Сатановский.

США, по мнению эксперта, не считают Украину своим союзником и не будут воевать ни за каких партнеров.

«Более того, США не воюют ни за каких союзников, партнеров. Украина в данном случае не союзник. После того как Америка потерпела совершенно сокрушительное поражение в Афганистане, просить ее "сцепиться" не с талибами, а с Российской армией за какие-то непонятные интересы Зеленского глупо в высшей степени.

Ранее доктор политических наук Александр Семченко в интервью «Звезде» прокомментировал итоги телефонной беседы президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как указал Семченко, пункты итогов беседы лидеров стран, озвученные главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, не представляют собой ничего нового.