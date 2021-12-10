Захарова сообщила о депортации из Молдавии политолога Нарочницкой

На территорию Молдавии не пустили российского ученого, политолога Наталью Нарочницкую. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что специалиста, которая летела в Молдавию, миграционные власти «де-факто депортировали».

«Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит <…> Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что «Наталья Нарочницкая - не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем.

Захарова также напомнила коллегам в Кишиневе, что они выбрали «демократию, а не каменный век, а это обязывает».