В Сочи из-за аномально теплой погоды зацвел чай

В Сочи из-за теплой погоды, установившейся в декабре, зацвел чай. Очевидцы сняли на видео цветущей самую древнюю на Кубани плантацию - на территории усадьбы Иуды Кошмана в селе Солохаул.

На кадрах, появившихся в Сети, запечатлена плантация, утопающая в солнечных лучах, чайные кусты с цветами, набухшие почки и снующие между листьями пчелы.

В декабре в регионе стоят аномально теплые для календарной зимы температуры: плюс 18-20 градусов.

Именно в селе Солохаул около 100 лет назад был выведен первый российский северный чай. Иуда Кошман с семьей поселился в долине реки Шахе близ села Покровское (ныне Солохаул) в 1905 году и обустроил участок. В хозяйстве агронома имелось порядка 800 чайных кустов. Осенью 1910 года Кошман представил образцы своего чая на Сочинской сельскохозяйственной выставке, получившие хорошую оценку. После Октябрьской революции роль агронома в акклиматизации чайного куста на северных широтах оценили в полной мере. В 1923 году Кошман получил золотую медаль «За самый северный в мире чай».