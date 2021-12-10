В Петербурге боец MMA разыскивается за нападение на полицейских

В Санкт-Петербурге боец смешанных единоборств устроил драку с полицейскими во время задержания. Мужчина подозревается в торговле поддельными QR-кодами о вакцинации и миграционными документами. После потасовки правоохранителям удалось задержать и доставить бойца в ОВД, но спустя некоторое время он оттуда сбежал.

Как сообщили в ГУ МВД России, полиция проводит разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию гражданина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 327 и 318 УК РФ.

Ранее Останкинский суд Москвы постановил оштрафовать и выдворить из России бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за нарушения правил пребывания в стране. По данным МВД, спортсмен выкладывал в Интернет видео с опасной ездой. При этом у Чоршанбиева не имелось российских прав и ОСАГО.