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В Петербурге боец MMA разыскивается за нападение на полицейских

Алексей Курильченко
11:04 10.12.2021
Спортсмен подозревается в торговле поддельными QR-кодами и миграционными документами.
В Петербурге боец MMA разыскивается за нападение на полицейских
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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В Санкт-Петербурге боец смешанных единоборств устроил драку с полицейскими во время задержания. Мужчина подозревается в торговле поддельными QR-кодами о вакцинации и миграционными документами. После потасовки правоохранителям удалось задержать и доставить бойца в ОВД, но спустя некоторое время он оттуда сбежал.

Как сообщили в ГУ МВД России, полиция проводит разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию гражданина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 327 и 318 УК РФ.

Ранее Останкинский суд Москвы постановил оштрафовать и выдворить из России бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за нарушения правил пребывания в стране. По данным МВД, спортсмен выкладывал в Интернет видео с опасной ездой. При этом у Чоршанбиева не имелось российских прав и ОСАГО.

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