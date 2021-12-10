В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд сказала, что Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург. Официальный представитель МИД России Мария Захарова шутливо отреагировала на такое заявление.

«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», - говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале.

Ранее Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам американского конгресса заявила, что США с союзниками обсуждают вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы, в случае российского «вторжения» на Украину.