«Медведи» и мороз: Ту-95 провели полеты при минус тридцати в Амурской области

Полеты при минус тридцати. В Амурской области экипажи ракетоносцев Ту-95МС приступили к тренировкам в условиях низких температур.

В кабинах грозных стратегических ракетоносцев не только опытные летчики, но и молодые лейтенанты, выпускники училищ 2020 года.

Сильный мороз и высокая влажность требуют от летчиков предельного внимания при совершении маневров. Экипажи бомбардировщиков должны отработать технику пилотирования, а также навыки навигации при полете по маршруту.

Это своеобразный вызов и для наземного технического состава - даже при минус тридцати только севший ракетоносец должен быть готов к повторному вылету в кратчайшие сроки.

Самолет Ту-95 создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов