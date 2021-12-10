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Легкий вертолет пропал с радаров в Кемеровской области

Алексей Курильченко
10:21 10.12.2021
Известно, что у воздушного судна сработал аварийный маяк.
Легкий вертолет пропал с радаров в Кемеровской области
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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В Кемеровской области пропал с радаров легкий вертолет Robinson R-66. На данный момент организованы поиски. О количестве человек на борту неизвестно.

Как сообщает Telegram-канал 112, воздушное судно вылетело из Новокузнецка в район Каракольских озер. В процессе полета у него сработал аварийный маяк.

Ранее в Подмосковье легкий вертолет упал в перелесок. На борту находились три человека, все они погибли. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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