Легкий вертолет пропал с радаров в Кемеровской области

В Кемеровской области пропал с радаров легкий вертолет Robinson R-66. На данный момент организованы поиски. О количестве человек на борту неизвестно.

Как сообщает Telegram-канал 112, воздушное судно вылетело из Новокузнецка в район Каракольских озер. В процессе полета у него сработал аварийный маяк.

Ранее в Подмосковье легкий вертолет упал в перелесок. На борту находились три человека, все они погибли. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.