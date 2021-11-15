«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО

В архивах Федерального бюро расследований США обнаружены документы с сотнями наблюдений неопознанных летающих объектов. В 1940-х годах пилоты, полицейские и солдаты описывали НЛО, перемещающиеся со скоростью 43 тыс. км/ч, и тела инопланетян. Об этом пишет британская газета The Sun.

Расследования многих сообщений о загадочных «кораблях и объектах» велись более полувека назад. Сведения об этом обнаружили журналисты, исследуя архивы ФБР.

«В документах встречаются описания НЛО, которое двигалось с гиперзвуковой скоростью, и даже сообщения о катастрофе, в результате которой был "дезинтегрирован" упакованный транспортный самолет», - указали авторы материала.

Так, подробно описывается случай на военном аэродроме Розуэлла в Нью-Мексико, попавший в историю как розуэлльский инцидент, или розуэлльское крушение НЛО.

В частности, тогда агент сообщил об обнаружении в Нью-Мексико «трех так называемых летающих тарелок», которые имели круглую форму с приподнятыми центрами около 15 метра. Причем каждый из объектов «был занят тремя телами человеческого облика чуть менее метра в высоту».

Также в архивах ФБР обнаружили рассказ летчика-каскадера Ричарда Рэнкина, который стал свидетелем двух полетов группы объектов в Бейкерсфилде, штат Калифорния. По заверениям Рэнкина, НЛО летели на чрезмерно высоких скоростях в V-образном строю.

В документах Федерального бюро расследований 1940-х описывается и случай в Солт-Лейк-Сити, где трое мужчин увидели крушение НЛО над горами.