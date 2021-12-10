«Локомотив» проиграл «Марселю» и завершил выступление в Еврокубках

Московский футбольный клуб «Локомотив» уступил французскому «Марселю» в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы. В связи с этим московская клуб завершил выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Встреча группы Е прошла в Марселе и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Гол за «Марсель» забил польский нападающий Аркадиуш Милик на 35-й минуте. Помимо этого, на 80-й минуте с поля был удален игрок французской команды Валентен Ронжье. «Локомотив» набрал после шести матчей два очка и финишировал на четвертом месте в группе.

Ранее стало известно о победе московского ФК «Спартак». «Красно-белые» обыграли польскую «Легию» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вышли в 1/8 финала турнира. Встреча группы С прошла в Варшаве и завершилась со счетом 1:0.