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Мурашко: в РФ до конца года начнется вакцинация подростков от COVID-19

Анна Берестовая
00:13 10.12.2021
Министр здравоохранения РФ заявил о старте вакцинации подростков от COVID-19 до конца года.
Мурашко: в РФ до конца года начнется вакцинация подростков от COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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На территории России в скорейшем времени начнут проводить вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что первое прививание будет осуществлено до конца 2021 года. Как указывает ТАСС, вакцинировать от COVID-19 будут детей от 12 до 17 лет.

Ранее министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса для подростков. Препарат получил название «Спутник М». Для проведения прививки детям от 12 до 14 лет включительно будет необходимо согласие родителей или законных представителей, а подросткам 15 лет и старше потребуется лишь оформить собственное письменное информированное добровольное согласие.

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