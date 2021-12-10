Мурашко: в РФ до конца года начнется вакцинация подростков от COVID-19

На территории России в скорейшем времени начнут проводить вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что первое прививание будет осуществлено до конца 2021 года. Как указывает ТАСС, вакцинировать от COVID-19 будут детей от 12 до 17 лет.

Ранее министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса для подростков. Препарат получил название «Спутник М». Для проведения прививки детям от 12 до 14 лет включительно будет необходимо согласие родителей или законных представителей, а подросткам 15 лет и старше потребуется лишь оформить собственное письменное информированное добровольное согласие.