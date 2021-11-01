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«Похоже на синяк»: врач рассказала о необычном постковидном синдроме

Виктория Ивашечкина
23:36 01.11.2021
Эксперт напомнила, что сам вирус циркулирует по всему организму, поэтому поражения могут быть зафиксированы везде.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pexels
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Кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала «Звезде» о необычном постковидном синдроме, который связан с постакне или покраснениями на ногах.

По ее словам, он встречается достаточно редко. Скорогудаева напомнила, что так как сам вирус циркулирует по всему организму, поражения могут быть зафиксированы везде.

«Вообще поначалу, когда была первая волна коронавируса, описывали варианты, что могут быть высыпания преимущественно на ногах, а на лице реже. Я постковид видела в виде тяжелого акне. Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк», - объяснила врач.

Она напомнила, что входными воротами коронавируса являются легкие. Там находится больше клеток, которые имеют рецепторы, через которые входит вирус, происходит больше повреждений.

«Но в принципе вирус циркулирует по всему организму. В частности, вот эти явления васкулита могут регистрироваться, но не в таком большом проценте. Кто-то не обращал внимания на ноги, а потом увидели что-то типа нескольких синячков. При этом процессе повреждаются сосуды», - заявила Скорогудаева.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к преждевременному облысению.

Эксперт объяснила, что коронавирус часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы.

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