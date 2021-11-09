Космический корабль Crew Dragon-2 успешно совершил посадку в Мексиканском заливе

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX после автономного полета продолжительностью 8,5 часов совершил успешную посадку в Мексиканском заливе. Об этом сообщили в NASA.

Спускаемая капсула корабля с астронавтами вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (9 ноября в 06:33 по московскому) в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола, штат Флорида.

Напомним, что корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX расстыковался с Международной космической станцией (МКС) в 22:05 по московскому времени. Трансляция велась на YouTube-канале компании.