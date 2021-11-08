Космический корабль Crew Dragon-2 расстыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX расстыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция ведется на YouTube-канале компании. Расстыковка была осуществлена в 22:05 по московскому времени, спустя восемь часов корабль приводнится в Атлантическом океане.

«Расстыковка подтверждена. Dragon теперь выполнит маневр облета, чтобы экипаж сфотографировал внешний вид корабля», - сказано в Twitter компании.

Crew Dragon-2 пристыковался к МКС 24 апреля. На его борту находятся представители нескольких космических агентств, включая Европейское (ESA) и Японское (JAXA). Экипаж пробыл на космической станции около 200 дней.