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Космический корабль Crew Dragon-2 расстыковался с МКС

Кира Тило
22:32 08.11.2021
Экипаж пробыл на космической станции около 200 дней.
Космический корабль Crew Dragon-2 расстыковался с МКС
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX расстыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляция ведется на YouTube-канале компании. Расстыковка была осуществлена в 22:05 по московскому времени, спустя восемь часов корабль приводнится в Атлантическом океане.  

«Расстыковка подтверждена. Dragon теперь выполнит маневр облета, чтобы экипаж сфотографировал внешний вид корабля», - сказано в Twitter компании.

Crew Dragon-2 пристыковался к МКС 24 апреля. На его борту находятся представители нескольких космических агентств, включая Европейское (ESA) и Японское (JAXA). Экипаж пробыл на космической станции около 200 дней.

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