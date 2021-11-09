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Капитан севшего на мель в Приморье контейнеровоза сообщил об угрозе для экипажа

Анна Берестовая
05:39 09.11.2021
Экипаж севшего на мель в Приморье контейнеровоза, согласно поступившему в экстренные службы сообщению, находится в опасности.
© Видео: sibaucf21 Instagram © Фото: sibaucf21 Instagram
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Экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов приморской Находки, находится в опасности. Об угрозе людям сообщил капитан судна, на место инцидента готовится вылететь вертолет со спасателями.

Помимо этого, оперативная группа спасателей поискового спасательного отряда МЧС России и пожарного гарнизона направилась на помощь экипажу из Находки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Также на место из порта Владивосток вышло спасательное судно «Лазурит». Корабль отправился в залив Восток для помощи контейнеровозу.

В связи с инцидентом на море была организована проверка на исполнение правил законодательства о безопасности мореплавания со стороны Дальневосточной транспортной прокуратуры. В ходе нее, в частности, будут оценены меры по предотвращению разлива нефтепродуктов.

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