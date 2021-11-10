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Москвичей предупредили о самом холодном дне недели

Кира Тило
00:01 10.11.2021
В среду в столице температура опустится до нуля градусов, а в области будет минус три.
Москвичей предупредили о самом холодном дне недели
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В Москве и области среда, 10 ноября, станет самым холодным днем текущей недели. В столице температура опустится до нуля градусов, а в области будет минус три. Об этом предупреждает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Среда будет самыми холодными сутками на неделе. В Москве ночью прогнозируется от минус трех до минус пяти градусов, по области - минус три - минус восемь градусов. Днем в столице будет около нуля градусов, а в Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов», - сказала синоптик.

Несмотря на прохладную погоду, из-за антициклона в среду не ожидается осадков, передает слова Макаровой ТАСС. Согласно данным синоптиков, уже в четверг температура поднимется до двух-четырех градусов.

Зимняя погода 9 ноября застала врасплох жителей многих регионов страны. На Дальнем Востоке наледь обрывает линии электропередачи, дороги превратились в каток. В Амурской области наступила полноценная зима, в столице всю ночь шел мокрый снег.

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