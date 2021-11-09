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День жестянщика - 2021: заморозки привели к транспортному коллапсу по всей России

Максим Низкодубов
Светлана Иванова
13:40 09.11.2021
Зима застала врасплох жителей многих регионов страны. На Дальнем Востоке наледь обрывает линии электропередачи, дороги превратились в каток. В Амурской области наступила полноценная зима, в столице всю ночь шел мокрый снег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ледяной дождь и первый снег нарушили привычную жизнь в разных частях страны. На Дальнем Востоке наледь обрывает линии электропередачи, дороги превратились в каток, счет ДТП идет на десятки. Первые заморозки пришли и в центральные регионы, поэтому ГИБДД призывает водителей, не откладывая, поменять летнюю резину.

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Хабаровском крае. Внутри находились 25 человек, шестерым понадобилась помощь медиков. Водитель потерял управление из-за гололедицы, после того как в регионе прошел ледяной дождь. Резкое вторжение зимы нарушило привычную жизнь и в других городах.

Теперь автолюбителям перед тем, как сесть за руль, приходится около получаса прогревать авто и очищать кузов от снега. Циклон принес в Хабаровск дожди, затем температура воздуха резко опустилась и превратила дороги в каток, машины оказались под ледяным панцирем.

Непогода привела к транспортному коллапсу. В утренний час пик из-за обледенения проводов встали троллейбусы. Пассажирам пришлось идти пешком. После ночного дождя, переходящего в снег, улицы Хабаровска покрылись ледяной коркой. Чтобы добраться до работы или учебы, лучше всего надевать коньки. В мастерстве преодоления скользких подъемов и умения держать равновесие соревнуются и взрослые, и дети.

На региональных и федеральных трассах Хабаровского края и Еврейской автономной области произошли десятки аварий. Движение междугородних автобусов приостановлено. На дорогах дежурят оперативные группы спасателей МЧС. Сложная дорожная обстановка продлится еще как минимум сутки.

«Управлением МЧС России с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах выставлены оперативные группы. Привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

В самой Еврейской автономной области ледяной дождь оставил без света 21 населенный пункт. Работают 14 пунктов обогрева, где люди могут переждать непогоду, отогреться или обратиться за помощью. А вот в соседней Амурской области наступила полноценная зима. 70 единиц спецтехники круглосуточно ведут борьбу со стихией.

Зима застала врасплох и жителей Центральной России. В Ярославле, например, образовались очереди в шиномонтажи. Водители тянули до последнего, не спешили переобуваться, хотя еще накануне МЧС предупредило о начале так называемого предзимья.

В столице тоже всю ночь шел мокрый снег. Водителей просят быть более осторожными на дорогах, следить за скоростным режимом и сменить летнюю резину на зимнюю, ведь, судя по погоде, настал тот самый День жестянщика - время, когда из-за резких изменений случается множество дорожных аварий.

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