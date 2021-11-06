МИД РФ и Госдеп США проведут консультации по «двусторонним раздражителям»

В ближайшие дни представители российского МИДа и госдепартамента США проведут консультации, посвященные «раздражителям» в двусторонних отношениях. Планируется затронуть, в том числе вопросы консульского обеспечения. Об этом в пятницу сообщил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

«Буквально в ближайшие дни мы ожидаем, что состоится встреча руководителей российского направления в госдепартаменте и американского направления в МИД России. Очень рассчитываем, что встреча состоится - мы ее называем "консультации по двухсторонним раздражителям", в ходе которых будут, в том числе решаться вопросы, связанные с нормализацией ситуации на направлении консульского обеспечения консульских служб», – сказал дипломат в эфире телеканала RTVI.

Кроме того, Кошелев отметил вероятность того, что проблема с выдачей американских виз в Москве будет решена. По его словам консультации посольства с госдепом ведутся еженедельно. В ходе переговоров дипломаты стараются решать все оперативные вопросы.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс заявил, что Россия призывает администрацию США усилить дипломатическое присутствие в Москве и направить новых дипломатов, для полноценного оказания консульских услуг гражданам страны, включая выдачу виз.