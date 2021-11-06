Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ и Госдеп США проведут консультации по «двусторонним раздражителям»

Майя Мусиенко
00:25 06.11.2021
Переговоры состоятся в ближайшее время.
МИД РФ и Госдеп США проведут консультации по «двусторонним раздражителям»
© Фото: МИД РФ и Госдеп США pixabay
Читайте нас на:

В ближайшие дни представители российского МИДа и госдепартамента США проведут консультации, посвященные «раздражителям» в двусторонних отношениях. Планируется затронуть, в том числе вопросы консульского обеспечения. Об этом в пятницу сообщил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

«Буквально в ближайшие дни мы ожидаем, что состоится встреча руководителей российского направления в госдепартаменте и американского направления в МИД России. Очень рассчитываем, что встреча состоится - мы ее называем "консультации по двухсторонним раздражителям", в ходе которых будут, в том числе решаться вопросы, связанные с нормализацией ситуации на направлении консульского обеспечения консульских служб», – сказал дипломат в эфире телеканала RTVI.

Кроме того, Кошелев отметил вероятность того, что проблема с выдачей американских виз в Москве будет решена. По его словам консультации посольства с госдепом ведутся еженедельно. В ходе переговоров дипломаты стараются решать все оперативные вопросы.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс заявил, что Россия призывает администрацию США усилить дипломатическое присутствие в Москве и направить новых дипломатов, для полноценного оказания консульских услуг гражданам страны, включая выдачу виз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.