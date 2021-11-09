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Минпросвещения анонсировало проект по изменению норм орфографии русского языка

Елизавета Потейчук
21:29 09.11.2021
Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил, что новые правила будут способствовать развитию русского языка.
Минпросвещения анонсировало проект по изменению норм орфографии русского языка
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости
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Министерство просвещения России подготовило проект об утверждении новых правил орфографии русского языка. В проекте будут учитываться и новые заимствования.

Согласно тексту проекта, в русском языке есть слова, которые стоят на грани между тем, чтобы являться самостоятельным словом и частью слова. Например: видео, аудио, мини и другие. Актуальные на данный момент правила были опубликованы еще в 1956 году, и в них не сказано о том, как писать их со следующей частью слова - слитно или через дефис.

«Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и мн. др.», - говорится в тексте документа, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил, что новые правила станут опорой в развитии нашего языка. А работа над этим сводом правил проводится совместно с учеными-лингвистами, экспертами и русистами.

«Проект сейчас проходит экспертное обсуждение, мы планируем привлечь все заинтересованные стороны, выслушать экспертов и по итогам сформировать актуализированный свод, который стал бы очередной твердой опорой в развитии языка, а вместе с ним и качественного образования на русском языке», - цитирует ТАСС слова Кравцова.

Ранее Минпросвещения РФ анонсировало прекращение приема в колледжи по 43 профессиям. Как отметили в ведомстве, данный шаг был предпринят в связи с актуальными потребностями в выпускниках со средним профессиональным образованием на рынке труда.
 

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