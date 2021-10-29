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Минпросвещения РФ планирует прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Валентина Пескова
22:53 29.10.2021
Как отметили в ведомстве, данный шаг был предпринят в связи с актуальными потребностями в выпускниках со средним профессиональным образованием на рынке труда.
Минпросвещения РФ планирует прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
© Фото: pexels.com
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В Министерстве просвещения РФ предложили с 31 декабря 2021 года прекратить прием на обучение в колледжи и техникумы по 43 профессиям в соответствии с современными образовательными стандартами.

«Проектом приказа вносятся изменения в 43 государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года», - цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Как уточняется, прием будет закончен на обучение профессиям изготовителя железобетонных изделий, слесаря по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, оператора транспортного терминала, электромонтажника авиационной техники, рекламного агента, младшей медсестры по уходу за больными, младшего ветеринарного фельдшера, судового повара, водителя городского электротранспорта, парикмахера, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования и другим.

В ведомстве пояснили, что такие меры приняты для приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием согласно актуальным потребностям на рынке труда.

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