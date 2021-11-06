Захарова рассказала о диалоге РФ с США по стратегической стабильности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и США продолжают вести диалог по стратегической стабильности, несмотря на разногласия.

«Состоялся ряд консультаций, и 28 июля, и 30 сентября. Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп», - подчеркнула Захарова на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов рассказал, что Россия и США ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств.

По словам Белоусова, при администрации бывшего президента США Дональда Трампа встречи российской и американской стороны проводились, однако предметных дискуссий не было.