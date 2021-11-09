В Ульяновске полыхает склад на площади более 4 тысяч «квадратов»

В Ульяновске произошел пожар на складе мебельной продукции площадью в 4200 квадратных метров. На данный момент на месте возгорания работают более 60 спасателей, при этом привлечено 19 единиц техники.

«Передвижная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК в районе пожара. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении МЧС.

По словам администрации, в здании людей не было. Согласно последним данным, пожар удалось локализовать.

Ранее пожар на площади 2 000 квадратных метров произошел на складе в Санкт-Петербурге. По данным экстренных служб, пострадавших не зафиксировано.