Пожар на площади 2 000 квадратных метров произошел на складе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе пожар охватил складское помещение. В местном МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечено 54 человека и 14 единиц техники.

«Горит в одноэтажном, складском, строящемся здании размером 100х200 метров на площади 2 000 кв. метров», - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Сотрудники экстренной службы также сообщили о повышении ранга возгорания до №3. Информации о пострадавших не поступало.

Раньше крупный пожар прошелся по полям Оренбуржья. Видео возгорания в социальных сетях опубликовали жители.