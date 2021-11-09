Пожар на площади 2 000 квадратных метров произошел на складе в Санкт-Петербурге
Ранг возгорания повышен до третьего. О пострадавших сведений нет.
© Видео: @spb_today_unpublished, ВКонтакте © Фото: МЧС РФ
В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе пожар охватил складское помещение. В местном МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечено 54 человека и 14 единиц техники.
«Горит в одноэтажном, складском, строящемся здании размером 100х200 метров на площади 2 000 кв. метров», - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Сотрудники экстренной службы также сообщили о повышении ранга возгорания до №3. Информации о пострадавших не поступало.
Раньше крупный пожар прошелся по полям Оренбуржья. Видео возгорания в социальных сетях опубликовали жители.