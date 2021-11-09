Неизданную запись песни Виктора Цоя выставят на аукцион

Звезда по имени Виктор Цой. На пленке 80-х годов его песни, которые слушали украдкой на квартирниках, записывали на магнитофоны, а потом также украдкой продавали. Сейчас записи готовятся к аукциону, начальная цена - 25 тысяч рублей.

«Мы бы посоветовали не так часто ставить - это кусочек живой истории русского рока», - рассказал главный эксперт аукционного дома Иван Ефимов.

Восьмидесятые - время ожесточенных гонений на рок-музыку. Независимым музыкантам практически нигде нельзя было выступать, собраться у друзей на квартире - едва ли не единственная возможность заработка. И даже в однушку всегда набивались толпы фанатов запрещенного рока.

«Бывали дружеские квартирники. Могли быть 10 рублей, могли 15 рублей... даже 25 рублей», - вспоминает Ефимов.

Обладатель катушки услышит запись песни Цоя «Я бездельник». Из бездельника - в кумиры миллионов. Цой попал во время. И в комнате аукционного дома целое собрание времени перемен.

Тут выставлены десятки рок-экспонатов. Сказка Бориса Гребенщикова, которую он напечатал на машинке, первый магнитоальбом Вячеслава Бутусова. И фотография Сергея Курехина и Джоанны Стингрей, которую еще никто не видел.

«Она открыла русский рок миру, она записала альбом», - рассказал Ефимов.

Несмотря ни на что, все эти личные предметы говорят о том, что было счастливое время счастливых людей. И сейчас есть возможность к нему прикоснуться.