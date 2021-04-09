Бутусов назвал причины распада группы «Наутилус Помпилиус»

Российский музыкант и бессменный лидер рок-группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов рассказал о причинах распада музыкального коллектива. По его мнению, к расколу в группе привели недоразумения и растерянность музыкантов. Ни сам Бутусов, ни его коллеги к ним оказались не готовы.

«Уход музыкантов из коллектива и смена составов - произошло недоразумение между людьми. Мы, по большому счету, находились в растерянности на определенном этапе. И это отразилось на том, что мы прекратили существование в том виде, в котором оно было на тот момент», - рассказал Бутусов в эфире телеканала «Россия 1».

Музыкант создал одну из самых успешных советских и российских рок-групп в 1982 году, вместе с другом Дмитрием Умецким. Позже состав неоднократно менялся, но популярность коллектива оставалась неизменной.

За 15 лет творческой работы были выпущены 12 студийных альбомов и множество хитов группы, среди которых «Прогулки по воде», «Одинокая птица», «Я хочу быть с тобой» и другие. Группа прекратила свое существование в 1997 году.