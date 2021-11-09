Опубликованы кадры с коптера крупного пожара на складе в Санкт-Петербурге

«Звезда» публикует кадры складского помещения в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, которое охватил пожар. На видео, снятом с коптера, запечатлены клубы дыма, распространяющиеся от горящих построек, а также работающие на месте происшествия пожарные.

Как сообщили в региональном МЧС, о пожаре в строящемся одноэтажном здании по адресу: Пушкинский район, Ленсоветовская дорога, дом 353, стало известно в 13.40. Позже площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров, пожару был присвоен ранг №3. В 16.41 возгорание локализовали.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 75 сотрудников МЧС, задействовано 19 единиц техники.