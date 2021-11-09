Израиль разрешит въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября

Согласно новым правилам въезда от Минздрава Израиля, привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» смогут посетить страну с 15 ноября. Как сообщается в Telegram-канале вакцины, допуск в страну получат люди, которые получили две дозы препарата не менее чем за 14 дней до поездки. После прибытия в страну привитые должны пройти тестирование, которое докажет наличие в организме антител.

«Привитые "Спутником V" должны будут сдать тест на антитела в Израиле, а также получить результаты ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до вылета. Туристам предстоит также сделать еще один ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион вместе с серологическим исследованием», - говорится в сообщении.

Также посол России в Израиле Анатолий Викторов провел беседу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, в рамках которой стороны обсудили подготовку инфраструктуры страны к зимнему туристическому сезону.

Ранее сообщалось, что решение об открытии границ страны могло быть перенесено из-за вероятности внесения России в список «красных стран» с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. В этом случае допуск туристов мог быть отложен на несколько недель.