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Путин попросил доложить ему, как нерабочая неделя повлияла на ситуацию с COVID-19

Елизавета Потейчук
17:45 09.11.2021
В совещании постоянных членов Совбеза принимали участия главы Минздрава, Роспотребнадзора, вице-премьер РФ и мэр Москвы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин попросил представить ему доклад о том, как нерабочая неделя в стране отразилась на борьбе с коронавирусной инфекцией. Такую просьбу президент озвучил в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели, - выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время», - обратился Путин к представителям кабмина, присутствовавшим на совещании.

В частности, в заседании приняли участие столичный мэр Сергей Собянин, главный санитарный врач Анна Попова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе. Президенты обменялись мнениями о напряженной ситуации в рамках телефонного разговора.

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