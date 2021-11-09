Суд продлил срок содержания Фургала в СИЗО

Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 7 декабря. Сторона защиты в свою очередь требовала избрать более мягкую меру пресечения.

«Суд оставил решение о продлении срока содержания под стражей без изменения», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что Верховный суд решает вопрос о перенаправлении дела в другой суд. Сторона защиты настаивает на том, чтобы оставить дело в Железнодорожном суде Хабаровска, в то время как обвинение утверждает, что Фургал якобы может надавить на местных судей через свои связи. Также прокурор указал на волнения в городе, которые произошли после задержания Фургала.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки. Позже стало известно, что ему могли предъявить новые обвинения: в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.