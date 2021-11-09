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Автоэксперт объяснил, почему стоит отменить обязательный техосмотр в России

Елизавета Потейчук
16:55 09.11.2021
Вячеслав Субботин рассказал, что отмена обязательного техосмотра позволит автотранспортной сфере в России идти в ногу со временем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Звездой» высказался насчет законопроекта об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей в России. По словам специалиста, в моторизованных странах институт техосмотра как таковой уже устарел.

«Здесь нужно идти в ногу со временем, и, скажем, в моторизованных странах, а мы сегодня таковой и являемся, институт техосмотра как таковой уже канул в Лету», - подчеркнул эксперт.

Субботин считает, что нынешняя процедура техосмотра на данный момент не соотносится с теми авариями, которые сейчас происходят на дорогах. При этом, с его слов, аварии случаются не из-за поломок в автомобиле. Автоэксперт также упомянул, что нынешние автомобили стали гораздо качественнее и их не нужно подвергать диагностике.

«Страховщикам выгодно повышать тарифы. И они будут за это бороться. Другое дело, что Законодательное собрание, которое призвано стоять на страже интересов автомобилистов, должно этому противостоять. То, что тарифы будут повышаться, - это несомненно», - резюмировал Субботин.

Ранее в правительстве РФ поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра. Причем на такси и другой транспорт, занимающийся перевозкой пассажиров, включая личный автотранспорт, используемый в служебных целях, законопроект не распространяется.

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