Cаперы ЗВО обезвредили «самодельные бомбы» на складах с боеприпасами

Саперы Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали обезвреживание самодельных взрывных устройств в ходе учебно-методических занятий, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Во время тренировок военнослужащие учились находить, обезвреживать и уничтожать взрывоопасные предметы, в том числе на складах с боеприпасами и горючим.

Помимо этого, саперы выполняли задачи по ликвидации взрывных и невзрывных заграждений, устранению инженерных препятствий, а также вели разминирование.

Ранее в Тюменской области контрольную проверку прошел инженерно-штурмовой взвод. В ходе занятий военнослужащие проложили путь колонне всеми доступными средствами.