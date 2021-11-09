Cаперы ЗВО обезвредили «самодельные бомбы» на складах с боеприпасами
Военнослужащие изучили приемы и способы ведения инженерной разведки, а также действия по разминированию и минированию незнакомой местности.
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Саперы Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали обезвреживание самодельных взрывных устройств в ходе учебно-методических занятий, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Во время тренировок военнослужащие учились находить, обезвреживать и уничтожать взрывоопасные предметы, в том числе на складах с боеприпасами и горючим.
Помимо этого, саперы выполняли задачи по ликвидации взрывных и невзрывных заграждений, устранению инженерных препятствий, а также вели разминирование.
Ранее в Тюменской области контрольную проверку прошел инженерно-штурмовой взвод. В ходе занятий военнослужащие проложили путь колонне всеми доступными средствами.