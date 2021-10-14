Ощетиниться стволами и взять штурмом: как идут учения военных инженеров под Тюменью

Рампа «Тайфуна» откидывается, и военнослужащие начинают бой - ведут прицельный огонь из автоматов на 270 градусов. Тыл прикрывает бронеавтомобиль. Инженерно-штурмовой взвод ведет разведку первой линии обороны условного противника - находит брешь, вклинивается в нее и оттесняет неприятеля.

Определить место, где подразделение может выгрузиться с минимальными потерями, с одной стороны, и тактическим превосходством над противником - с другой, командир инженерно-штурмового взвода определяет еще на марше. На бронеавтомобиле «Тайфун» сразу несколько камер наблюдения, в режиме онлайн они показывают все происходящее вокруг машины.

По сценарию тренировки, на маршруте следования колонны тяжелой техники саперы обнаружили фугас. И тут в дело вступает еще одна новинка, поступившая на вооружение Ишимского инженерного полка. К месту закладки выезжает САГР - специальный автомобиль группы разминирования. По сути на базе внедорожника создан целый комплекс, с помощью которого можно безопасно транспортировать обнаруженные боеприпасы к месту уничтожения.

Обнаруженную противотанковую мину, а это, между прочем, девять килограммов тротила, экипаж специального автомобиля группы разминирования перемещает из траншеи на противоосколочное одеяло. Далее боеприпас погружают в специальный прорезиненный бокс. Мину доставляют на полигон для уничтожения.

Ишимский инженерный полк сформирован недавно. Здесь впервые сдают контрольную проверку по итогам боевой учебы за год. Заместитель командира взвода Денис Байматов подчеркивает, что информации на занятиях он вместе с сослуживцами получает очень много, поэтому так важна практика. При работе на полигоне материал усваивается, появляется конкретный навык, ну, а современная экипировка упрощает выполнение задачи.

Путь для колонны инженерной техники очищен от фугасов. Не будет и автоматных обстрелов из засады, но легенда учений снова добавляет сложности работе военных инженеров. Кусок проселочной дороги размыли осенние дожди. Колонна грузовиков со звеньями понтонного моста двигаться дальше не может.

Впереди размытые участки грунтовок или лесных дорог, болота, рыхлые берега рек. Чтобы их преодолеть тяжелой гусеничной или колесной инженерной технике и нужен комплект развертывания временных дорог на базе четырехосного КамАЗа. Пятьдесят метров металлического серпантина укладываются быстро.

Все задачи контрольной проверки военные инженеры выполнили. Несмотря на совсем юный возраст, полк уже успел заявить о себе. Летом военнослужащие были на переднем крае борьбы с лесными пожарами в Тюменской области, самыми тяжелыми в Западной Сибири. Успешно дебютировали на конкурсе «Безопасный маршрут» и пробились в общероссийский этап. Поэтому сейчас задача инженеров – показать себя уже на международном этапе в следующем году.