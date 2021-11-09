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В отношении подростка, сбившего на машине ребенка в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

Алексей Курильченко
16:49 09.11.2021
Следствие установило, что подросток не справился с управлением, врезался в припаркованный автомобиль и сбил ребенка.
В отношении подростка, сбившего на машине ребенка в Подмосковье, возбуждено уголовное дело
© Фото: msk_today, ВКонтакте
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении 16-летнего юноши, который, по данным следствия, управлял автомобилем и сбил человека на пешеходном переходе в подмосковном поселке Дрожжино. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Следователем Следственного управления УМВД России по Ленинскому г. о. в отношении водителя, который совершил ДТП в поселке Дрожжино, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"», - сообщила Петрова.

По версии следствия, юноша не справился с управлением во время езды на автомобиле. В результате он столкнулся с другой припаркованной машиной и наехал на 12-летнего ребенка, который переходил дорогу с матерью. После этого подросток скрылся с места происшествия.

По неподтвержденным данным, подросток сел за руль отцовского автомобиля. При этом водить он учился ранее самостоятельно. Утверждается, что в момент наезда в салоне находился друг подростка.

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