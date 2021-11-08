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В Подмосковье подросток сбил на машине женщину с ребенком

Алексей Курильченко
17:35 08.11.2021
Прокуратура проверит обстоятельства, при которых 16-летний юноша сел за руль автомобиля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: msk_today, ВКонтакте
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В подмосковном поселке Дрожжино 16-летний подросток сбил на машине женщину с ребенком. В результате наезда 12-летний мальчик пострадал, его доставили в больницу. По факту ДТП подмосковная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства, при которых подросток получил доступ к автомобилю.

«По факту инцидента организована прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены в том числе обстоятельства передачи управления транспортным средством подростку», - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По данным Telegram-канала SHOT, подросток вместе с другом решил покататься на автомобиле своего отца. При этом водить он учился ранее самостоятельно. Во время вождения подросток не справился с управлением, что и привело к наезду. После столкновения юноши покинули машину и сбежали с места происшествия.

В мае этого года 17-летний подросток без прав сбил на машине пешеходов на юго-востоке Москвы. Пострадавшие получили незначительные травмы.

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