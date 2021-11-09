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Шойгу утвердил программу сотрудничества в военной сфере со своим коллегой из Казахстана

Тимур Шерзад
Михаил Долгих
16:15 09.11.2021
Сергей Шойгу подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном носят стратегический характер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны Сергей Шойгу и его коллега из Казахстана Мурат Бектанов утвердили программу сотрудничества в военной сфере между двумя странами. 

Программа стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы была подписана в ходе первого визита Бектанова в Москву в ранге министра обороны Казахстана. 

«Программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период», - сказал Шойгу перед подписанием документа.

Также два министра утвердили план сотрудничества на 2022 год, который уточнил порядок реализации программы. Сергей Шойгу подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном носят стратегический характер.

Ранее сообщалось, что Шойгу поручил включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень для просмотра в ВС РФ.

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