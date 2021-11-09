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Российские ученые выявили пользу черного перца при коронавирусе

Светлана Иванова
15:59 09.11.2021
На основании результатов исследований в перспективе можно будет разработать биологически активные добавки для борьбы с COVID-19, считают исследователи.
Российские ученые выявили пользу черного перца при коронавирусе
© Фото: Christoph Hardt, Geisler-Fotopres, Globallookress
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Природные алкалоиды, содержащиеся в черном перце, обладают способностью блокировать распространение коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Института цитологии РАН. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biomedicines. Выдержки приводит пресс-служба научного учреждения.

Ученые пытались найти способ, как заблокировать белки возбудителя вируса при попадании в организм человека. Главный научный сотрудник учреждения Ольга Остроумова уточнила, что исследователи поставили задачу не заблокировать сам белок, а не допустить его слияния с клетками человека.

В ходе экспериментов на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии фрагмента белка-возбудителя авторы научной работы установили, что пиперин, который содержится в черном перце, лучше всего справляется с задачей. Обнадеживающими оказались и результаты дальнейших испытаний в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, где протестировали пиперин на уханьском штамме вируса в лаборатории и проверили действие соединения на обезьянах.

По словам ученых, эффективность пиперина против COVID-19 объясняется способностью алкалоида менять свойства липидной оболочки вируса, в результате чего он не может проникать внутрь клеток и заражать организм.

Более того, по мнению Остроумовой, коронавирус не сможет сформировать резистентность к пиперину, потому что мутации вируса развиваются клетки, не затрагивая липидную оболочку.

На основании результатов исследований в перспективе можно будет разработать биологически активные добавки для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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