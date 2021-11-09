Мурашко заявил о замедлении роста заболеваемости пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что благодаря нерабочей неделе в России удалось создать перелом в ситуации с коронавирусом. Об этом глава Минздрава заявил в рамках заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов - пять регионов - приняли решение о продлении режима нерабочих дней», - рассказал министр.

При этом Мурашко подчеркнул, что рост числа заболеваний среди пациентов с коронавирусом, которые находятся под наблюдением врачей, замедлился. Вместе с этим за нерабочие дни в стране увеличились темпы вакцинации - прививки сделали 3,7 миллиона человек.

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что темпы вакцинации в Российской Федерации выросли почти в пять раз. Мурашко подчеркнул, что повышенный интерес граждан к прививке стал результатом мер, принятых в России.