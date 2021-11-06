Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в 4-5 раз

Темпы вакцинации в Российской Федерации выросли почти в пять раз. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Министр подчеркнул, что нарастить темпы вакцинации таким эффективным образом помогли новые стимулирующие меры, принятые в России.

«Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4–5 раз, темпы очень хорошие», - цитирует ТАСС главу ведомства.

Ранее Мурашко рассказал о разработке детской вакцины от коронавируса на платформе «Спутника V». Он отметил, что на данный момент уже разработана лекарственная форма препарата для несовершеннолетних, и ожидается, что она станет доступна в ближайшее время.