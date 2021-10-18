Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил, что заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.

«Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате», - сказал Зеленский в интервью каналу ICTV.

Политик при этом подчеркнул, что именно от российской стороны зависит встреча на уровне глав государств в формате нормандской четверки. Он также отметил готовность официального Киева к проведению такого мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия властей Украины препятствуют встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, перспективы для переговоров лидеров стран отсутствуют из-за невыполнения Киевом минских соглашений.