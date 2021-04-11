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Эксперт объяснил, как не стать заложником финансовой пирамиды

Иван Линдеманн
03:27 11.04.2021
Для работы по телефону мошенники подбирают не обычных людей, а только тех, кто разбирается в психологии. Истории для каждого «клиента» придумывают разные.
Эксперт объяснил, как не стать заложником финансовой пирамиды
© Фото: pixabay
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Жертвы финансовой пирамиды, как правило, осознают свою ошибку не сразу, поэтому еще длительное время продолжают отдавать мошенникам деньги. Такой тип обмана граждан в последнее время участился в России. Об этом предупредил управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

По словам эксперта, мошенники чаще всего звонят людям по телефону и представляются сотрудниками известных банков, в том числе зарубежных.

«Например, международная компания или известный хедж-фонд якобы готовы предоставить вам услуги, широкое разнообразие по инвестированию в различные финансовые активы, но регистрация – за рубежом. Как правило, мошенники вызывают вас в офис или предлагают заключить договор онлайн», - сказал Сафиулин в интервью радио Sputnik.

Для работы по телефону мошенники подбирают не обычных людей, а только тех, кто разбирается в психологии. Истории для каждого «клиента» придумывают разные.

«Когда у человека появляются деньги, например, в 25-45 лет, интересны псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более финансово обеспеченного человека это могут быть вложения в недвижимость, инвестиции в добычу золота, драгоценных камней», - уточнил эксперт.

Пенсионерам чаще всего предлагают прибавку к пенсии.

Также специалист подчеркнул, что жертвами организаторов финансовых пирамид становятся люди всех возрастных категорий, а их личные данные будут использовать неоднократно, поскольку мошенники передают их друг другу.

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