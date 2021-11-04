Эксперты заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость COVID-19 в мире снижается второй месяц подряд. В октябре этого года на планете выявили 12,9 миллиона случаев заражения инфекцией. Это почти на три миллиона меньше, чем в сентябре, заявили эксперты ТАСС.

Согласно исследованиям агентства, показатели смертности в мире также идут вниз. За минувший месяц от вируса умерли около 214 тысяч человек. И это на 20% меньше, чем за предыдущий. В октябре из-за коронавируса умер каждый 60-й заразившийся.

При этом эпицентром пандемии коронавируса остаются США. В минувшем месяце там выявили около 2,4 миллиона новых случаев. Но это в полтора раза меньше сентябрьского показателя. Кроме того, в Штатах больше всего летальных исходов из-за ковида зарегистрировали в октябре - свыше 42 тысяч.

«На втором месте все еще Великобритания, где ковид нашли примерно у 1,2 млн человек. Заболеваемость с начала осени возросла сразу на четверть», - заявили эксперты.

В свою очередь, в России заболеваемость коронавирусом достигла пика - впервые за пандемию за месяц там зарегистрировали свыше одного миллиона заражений.

Накануне сообщалось о том, что в России был обновлен суточный рекорд смертей от коронавируса.

Было выявлено 40 443 новых случая COVID-19 в 85 регионах. У 8,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.