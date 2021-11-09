В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»

В вагоне московского метро возле станции «Улица 1905 года» произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт был запечатлен камерой видеонаблюдения. Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

На кадрах видно, что двое мужчин начинают толкаться друг с другом, после чего начинают драться. Часть пассажиров поспешили покинуть место конфликта, в то время как другие начали разнимать дерущихся. О причинах конфликта на данный момент неизвестно.

Ранее в метро был жестоко избит москвич Роман Ковалев. По его словам, на него напали трое мужчин - Ковалев вступился за девушку, с которой конфликтовали агрессоры. Впоследствии напавших задержали, а Ковалев был доставлен в больницу.