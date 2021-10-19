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«Глаз съехал»: жестоко избитый в метро москвич планирует добиться наказания для нападавших

Анна Назайкина
17:42 19.10.2021
Драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жестоко избитый в столичном метрополитене москвич Роман Ковалев выписался из больницы, он рассказал «Звезде» о своем самочувствии. По словам молодого человека, его состояние постепенно стабилизируется.

«Хорошо уже. Отек сходит. Сказали, еще несколько недель так похожу. Пол-лица пока онемело, но это еще не скоро пройдет... Надо отлежаться. До сих пор давление скачет... У меня глаз, получается, съехал. Сетку наложили, чтобы он выровнялся. Сейчас все восстановили, приходит в норму», - сказал москвич.

На работу молодой человек пока идти не собирается, так как ему требуется время для восстановления. Он также добавил, что хочет добиться правосудия и справедливого наказания в отношении избивших его мужчин.

«Это не в деньгах завязано, это моральная сторона. Они не думали, что в принципе делают. Надо до конца додавить, я так считаю», - заявил Ковалев.

Напомним, что драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заступившемуся за девушку в столичном метро выплатят два миллиона рублей. С соответствующим поручением градоначальник обратился к руководству столичной подземки.

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