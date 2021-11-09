Звезда фильмов «Квантовый скачок» и «Дюна» Стоквелл умер в США

Звезда сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл скончался у себя дома в США. Американскому актеру было 85 лет. Об этом сообщает газета Variety. По данным издания, Стоквелл умер спокойно, во сне. TMZ уточняет, что это произошло утром 7 ноября.

Дин Стоквелл является лауреатом премии «Золотой глобус» 1947 года. Актер получил награду за роль в фильме «Джентльменское соглашение». В 1984 году Стоквелл сыграл доктора Веллингтона Юэ в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна».

В 1989 году был номинирован на «Оскар» на роль в фильме «Замужем за мафией». Наибольшую популярность звезда получил после выхода фантастического сериала «Квантовый скачок», снимавшегося с 1989 по 1993 год. 29 февраля 1992 года Стоквелл удостоился звезды на голливудской «Аллее славы».

Актер продолжал сниматься в фильмах на протяжении 70 лет, одной из его последних работ в кино стал фильм «Звездный крейсер "Галактика": План».