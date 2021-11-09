Прототип истребителя Checkmate доставили в ОАЭ для участия в Dubai Airshow

Прототип российского однодвигательного истребителя Checkmate доставлен самолетом Ан-124 в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает пресс-служба Ростеха, он будет показан на выставке Dubai Airshow, которая пройдет с 14 по 18 ноября в городе Дубае. Также в Ростехе предоставили видео, на котором можно наблюдать подготовку прототипа к показу на выставке.

«Checkmate был доставлен в аэротрополис Dubai World Central (DWC) на самолете Ан-124 на прошлой неделе. В настоящее время прототип собран и готовится к открытию выставки в закрытом павильоне "Ростеха"», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это первый показ Checkmate за границей. О том, что Россия презентует самолет в Дубае, сообщил 2 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров.

Впервые новейший российский однодвигательный истребитель был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Планируется, что в воздух машина поднимется в 2023 году.