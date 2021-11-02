Россия представит прототип новейшего истребителя пятого поколения Checkmate в Дубае

Россия представит прототип новейшего истребителя пятого поколения Checkmate в ОАЭ на выставке Dubai Airshow - она пройдет с 14 по 18 ноября в городе Дубай. Об этом сообщили в Минпромторге.

«В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э; статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион"», - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он добавил, что среди новых элементов на экспозиции бренда Aurus появятся самолет Sukhoi Superjet 100, вертолет «Ансат» и автомобиль Aurus, причем все они будут представлены в единой стилистике.

Также российская сторона, по словам Мантурова, примет участие и в летной программе выставки.

Ранее сообщалось, что истребитель Checkmate вызвал высокий интерес в Латинской Америке.