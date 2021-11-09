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В онлайн-кинотеатрах могут запретить показ фильмов с девиантными сценами

Алексей Курильченко
11:13 09.11.2021
На заседании ведомства предложили запретить к показу фильмы с определенным контентом, на данный момент разрешенным к показу взрослым.
В онлайн-кинотеатрах могут запретить показ фильмов с девиантными сценами
© Фото: Chinafotopress, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Роскомнадзоре предложили запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов, содержащих в себе контент, «демонстрирующий сексуальные девиации». Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на присутствовавших на заседании Общественного совета при ведомстве. Отмечается, что на данный момент инициатива была лишь предложена к обсуждению.

По данным издания, в ведомстве предложили дополнить закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» таким образом, чтобы запретить к показу «девиантный» контент. По словам психиатра Ирины Айриянц, девиациями принято считать педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Согласно действующему законодательству, фильмы с подобным контентом - за исключением педофилии - разрешены к показу зрителям, достигшим 18-летнего возраста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема ограничения публичного показа сцен насилия нуждается в серьезном обсуждении, так как данный контент может провоцировать людей на совершение насильственных преступлений.

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