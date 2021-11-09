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Сотрудник СОБРа был убит при задержании телефонного мошенника в Санкт-Петербурге

Кира Карон
10:09 09.11.2021
Один из злоумышленников сбил, а затем переехал собровца на легковом автомобиле.
Сотрудник СОБРа был убит при задержании телефонного мошенника в Санкт-Петербурге
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В Санкт-Петербурге телефонный мошенник во время задержания насмерть сбил автомобилем сотрудника СОБРа. Об этом сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, все произошло утром 9 ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники СОБРа помогали коллегам из петербургского главка МВД отработать очередной эпизод по пресечению обмана граждан телефонными мошенниками.

По предварительной информации, один из злоумышленников, который находился в автомобиле у дома жертвы, не просто сбил, но и переехал собровца. От полученных травм оперативник скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.

Ранее в Санкт-Петербурге была убита супружеская пара. Муж и жена являлись однофамильцами известного русского поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Тела погибших с многочисленными ножевыми ранениями нашли в собственной квартире.

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