Врач рассказала об опасности интервального голодания

Интервальное голодание, при котором разрешается принимать пищу в определенные периоды в сутки, подходит всего 20-30% людей с генетической предрасположенностью, у остальных такой метод питания может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом предупредила врач-диетолог Татьяна Жаровская.

Как рассказала специалист в интервью радио Sputnik, интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе, однако для большинства людей такой режим питания грозит развитием дисфункции поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

«Побочный эффект интервального голодания - заболевания этих органов брюшной полости. Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования», - пояснила диетолог.

Врач отметила, что следовать интервальному голоданию лучше после консультации со специалистом, чтобы он помог проконтролировать необходимое количество макро- и микронутриентов в организме.

При этом, по мнению врача, избавиться от лишнего веса при помощи такого метода питания сложно: после продолжительного воздержания от пищи люди чаще переедают, указала диетолог.